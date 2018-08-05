В Индонезии более 30 человек погибли при землетрясении (ОБНОВЛЕНО)

Жертвами землетрясения на острове Ломбок в Индонезии стали не менее 32 человек, десятки пострадали, сообщают СМИ со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 19 погибших в результате землетрясения магнитудой 6,6. По данным очевидцев, землетрясение было сильным, толчки ощущались на популярном у туристов острове Бали.

Агунг Прамуха, глава агентства по смягчению последствий стихийных бедствий в провинции Западная Нуса-Тенгара, куда входит Ломбок, заявил, что подтверждена гибель 32 человек, многие из которых были жителями северной и западной частей острова. Он добавил, что данные о пострадавших все еще собираются.

21:50 (GMT+4) По меньшей мере 19 человек стали жертвами мощного землетрясения, произошедшего в воскресенье на индонезийском острове Ломбок. Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство France-Presse.

По его данным, число пострадавших исчисляется десятками.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 6,6 произошло на индонезийском острове Ломбок. По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 49 км к северо-востоку от города Матарам (319 тыс. жителей). Очаг залегал на глубине 10 км.

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