Синдзо Абэ: Токио не присоединится к ДЗЯО

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил, что Токио не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), но будет содействовать диалогу между ядерными и неядерными государствами, передает РИА Новости.

"В позиции нашей страны не участвовать в договоре изменений нет", — сказал Абэ на пресс-конференции в Хиросиме после церемонии по случаю 73-й годовщины атомной бомбардировки.

"Хотя мы разделяем цели запрещения ядерного оружия, для построения мира без ядерного оружия, необходимо участие ядерных держав. Но, к сожалению, ядерные государства в договоре о запрещении ядерного оружия не участвуют", — пояснил премьер. Абэ пообещал содействовать в международном сообществе ускорению диалога ядерных и неядерных держав.

Ранее на церемонии в Хиросиме мэр города Кадзуми Мацуи, выступая с "Декларацией мира", поддержал Договор о запрещении ядерного оружия, но не призывал правительство Японии присоединиться к нему. Вместо этого он потребовал от японского правительства сохранить мирную конституцию и взять на себя инициативу для построения мира, свободного от ядерного оружия.

Договор о запрещении ядерного оружия был подписан в ООН в июле 2017 года. Япония, оборона которой зависит от США, не подписала этот договор под предлогом того, чтобы не увеличивать разногласия между ядерными и неядерными державами.

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