В Нигерии от холеры погибли более десяти человек

По меньшей мере 11 человек погибли, еще 47 госпитализированы в результате вспышки холеры в штате Кано на севере Нигерии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный онлайн-телеканал TV360 Nigeria.

По словам общественного деятеля в районе заражения Убали Давуда Абубакара, подтвердившего вспышку, три деревни штата боролись с заболеванием более недели. Он добавил, что, несмотря на оповещение компетентных органов о вспышке холеры, ответа от властей не последовало. Он также сказал, что останки последней жертвы заболевания были захоронены в воскресенье, передает телеканал.

В свою очередь специалист по связям с общественностью министерства здравоохранения страны Исмаил Гарба Гвамаха заявил, что министерство не было оповещено о вспышке холеры, но пообещал провести расследования инцидента и принять необходимые меры, отмечает канал.

Ранее сообщалось, что в июне в результате вспышки холеры в Нигерии погибли трое детей, 27 госпитализированы.

В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала массовую вакцинацию против холеры в Африке. Кампания продолжалась до середины июня и прошла в Замбии, Уганде, Малави, Южном Судане и Нигерии.

В Нигерии планировали раздать 1,2 миллиона доз лекарства, которые помогут защитить порядка 600 тысяч человек.

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