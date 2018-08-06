Власти Венесуэлы установили исполнителей и соучастников покушения на Мадуро

6 августа 2018 21:30 (UTC+04:00)

Венесуэльские власти установили непосредственных исполнителей и соучастников покушения на президента страны Николаса Мадуро. Об этом заявил в понедельник генеральный прокурор Тарек Вильям Сааб, передает ТАСС со ссылкой на сообщило Венесуэльское агентство новостей.

"Произошедшее в субботу, 4 августа, было попыткой убийства главы государства", - сказал Сааб. По его словам, в расследовании покушения участвуют уже четыре прокурора. В минувшее воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что власти задержали по этому делу шестерых подозреваемых.

Мадуро пытались убить с использованием беспилотников со взрывчаткой, когда он выступал в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Дроны были выведены из строя. Семь сотрудников силовых структур получили ранения, Мадуро и члены высшего руководства страны, находившиеся рядом с ним, остались невредимы.

В обращении к нации лидер Венесуэлы обвинил в причастности к нападению "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Кроме того, Мадуро предположил, что часть из тех, кто планировал его убить, проживает в США.

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