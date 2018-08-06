В ООН предложили Индонезии помощь по ликвидации последствий землетрясения

6 августа 2018 23:19 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своем заявлении выразил соболезнования родным погибших при землетрясении в Индонезии и предложил стране помощь, говорится в сообщении пресс-офиса главы организации, передает РИА Новости.

"Генеральный секретарь глубоко расстроен трагической гибелью людей, увечьями и нанесенным землетрясением ущербом в Восточном Ломбоке в Индонезии, учитывая, что всего неделю назад в этом же регионе от землетрясения погибли более десяти человек и 150 пострадали", — говорится в сообщении.

Там же отмечается, что "Организация Объединенных Наций готова поддержать в случае необходимости работы по спасению и оказать помощь пострадавшим".

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