Один военный погиб в результате разрыва мины на границе Венесуэлы и Колумбии

7 августа 2018 04:47 (UTC+04:00)

Один венесуэльский военнослужащий погиб, еще двое ранены в результате разрыва противопехотной мины на границе Венесуэлы и Колумбии. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в понедельник агентство AFP со ссылкой на заявление министерства обороны Венесуэлы.

По данным агентства, инцидент произошел в воскресенье вечером в штате Сулия на северо-западе Венесуэлы. Машина, в которой находились военнослужащие, подорвалась на мине.

4 августа в Каракасе была совершена попытка покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро с использованием беспилотников со взрывчаткой. Дроны были выведены из строя. Семь сотрудников силовых структур получили ранения, Мадуро и члены высшего руководства страны, находившиеся рядом с ним, остались невредимы.

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