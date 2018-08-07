В Афганистане 50 человек погибли при авиаударе США и атаках талибов

7 августа 2018 10:38 (UTC+04:00)

По меньшей мере 50 мирных жителей и сотрудников сил безопасности погибли в результате авиаудара ВВС США и атак движения "Талибан" в провинции Логар на востоке Афганистана, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на заявление члена совета провинции Абдул Вали Вакила (Abdul Wali Wakeel), передает РИА Новости.

По данным члена совета, боевики движения провели скоординированные атаки из разных направлений по району Азра в ночь с понедельника на вторник.

"Тридцать пять сотрудников сил безопасности и мирных жителей были убиты в столкновении", — приводит агентство слова Вакила.

По его словам, еще 15 полицейских погибли во время удара авиации США по их КПП.

По данным агентства, представитель "Талибана" Забихуллах Мухаджид (Zabihullah Mujahid) подтвердил проведение атак, однако ничего не сказал о пострадавших.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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