Главы МИД Австралии и КНДР обсудили возвращение останков военных

7 августа 2018 15:38 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, что на полях министерских мероприятий АСЕАН в Сингапуре обсудила с коллегой из КНДР Ли Ён Хо возможность возвращения останков австралийских военных, погибших на территории страны во время Корейской войны, передает РИА Новости.

"Я воспользовалась возможностью поднять вопрос о 43 австралийских солдатах, пропавших без вести после Корейской войны. Он принял это во внимание. Я отметила, что американцы получили останки нескольких солдат после встречи президента (США Дональда) Трампа и (лидера КНДР) Ким Чен Ына, и попросила, чтобы австралийцы тоже смогли получить доступ (к останкам)", — сказала министр в эфире телеканала Sky News Australia. Австралия предложила КНДР свое содействие в этом вопросе, добавила министр.

На прошлой неделе транспортный самолет ВВС США доставил на американскую землю останки военных, погибших на территории КНДР во время Корейской войны и переданных в рамках выполнения договоренностей саммита в Сингапуре. На авиабазу Хикам на Гавайях были перевезены останки 55 солдат. В торжественной церемонии по этому поводу принял участие вице-президент США Майк Пенс, отец которого воевал на Корейском полуострове.

По официальным данным, участие в Корейской войне 1950-1953 годов принимали 17 тысяч австралийцев, 399 из них погибли, более тысячи получили ранения. После окончания войны на протяжении еще четырех лет в Корее находились австралийские военные наблюдатели.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
«Узбекнефтегаз» может стать акционером непрофильной компании
Бизнес 15:32
Помпео может снова посетить Пхеньян
США 6 августа 21:30
Сингапур предложил выработать глобальную конвенцию о кибербезопасности
В мире 4 августа 16:59
Глава МИД КНДР осудил призыв США продолжать давление на страну
Другие страны 4 августа 16:37
Глава МИД Сингапура разъяснил позицию АСЕАН по денуклеаризации КНДР
В мире 4 августа 16:07
Делегация США передала главе МИД КНДР ответ Трампа на послание Ким Чен Ына
США 4 августа 14:53
Лента новостей
В Еврокомиссии призвали к осторожности при выдаче гражданства за инвестиции
Европа 16:26
Изменена работа светофоров на автодороге Сабунчи-Забрат в Баку
Общество 16:19
Ташкентский международный аэропорт объявляет тендер на приобретение тепловых завес
Тендеры 16:14
В Азербайджане повысились пенсии около 35 тыс. человек
Экономика 16:07
В МИД РФ разочарованы восстановлением США санкций против Ирана
Россия 16:01
Международный аэропорт «Ургенч» откроется раньше предполагаемого времени
Туризм 15:54
В Азербайджане предпринимаются шаги по производству семян овощных культур (ФОТО)
Экономика 15:49
Россия должна более жестко отреагировать на выпады Армении - эксперт
Точка зрения 15:42
Еврокомиссия окажет помощь Индонезии в связи с землетрясением
Европа 15:35