Главы МИД Австралии и КНДР обсудили возвращение останков военных

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, что на полях министерских мероприятий АСЕАН в Сингапуре обсудила с коллегой из КНДР Ли Ён Хо возможность возвращения останков австралийских военных, погибших на территории страны во время Корейской войны, передает РИА Новости.

"Я воспользовалась возможностью поднять вопрос о 43 австралийских солдатах, пропавших без вести после Корейской войны. Он принял это во внимание. Я отметила, что американцы получили останки нескольких солдат после встречи президента (США Дональда) Трампа и (лидера КНДР) Ким Чен Ына, и попросила, чтобы австралийцы тоже смогли получить доступ (к останкам)", — сказала министр в эфире телеканала Sky News Australia. Австралия предложила КНДР свое содействие в этом вопросе, добавила министр.

На прошлой неделе транспортный самолет ВВС США доставил на американскую землю останки военных, погибших на территории КНДР во время Корейской войны и переданных в рамках выполнения договоренностей саммита в Сингапуре. На авиабазу Хикам на Гавайях были перевезены останки 55 солдат. В торжественной церемонии по этому поводу принял участие вице-президент США Майк Пенс, отец которого воевал на Корейском полуострове.

По официальным данным, участие в Корейской войне 1950-1953 годов принимали 17 тысяч австралийцев, 399 из них погибли, более тысячи получили ранения. После окончания войны на протяжении еще четырех лет в Корее находились австралийские военные наблюдатели.

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