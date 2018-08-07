В Индии освободили 24 девочек из незаконного приюта

Полиция освободила 24 девочек из незаконного женского приюта в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает газета Times of India, передает РИА Новости.

Как пишет издание, одной из девочек удалось вырваться из приюта и добраться до полицейского участка. Она рассказала, что девочек увозили ночью на "белых, черных и красных" машинах и возвращали рано утром.

Полиция освободила девочек и опечатала приют. Управляющая приютом и ее муж были задержаны.

Как сообщает газета, срок действия лицензии приюта истек в июле 2017 года, однако он продолжал работат

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