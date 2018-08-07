Самолет United Airlines экстренно приземлился в Нью-Йорке из-за задымления - СМИ

7 августа 2018 23:42 (UTC+04:00)

Самолет авиакомпании United Airlines, направлявшийся из Вашингтона в город Провиденс (штат Род- Айленд), совершил во вторник экстренную посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за задымления на борту. Об этом, как передает ТАСС, сообщил телеканал Pix 11.

По его данным, транспортное средство приземлилось успешно. Все пассажиры эвакуированы.

Незначительно пострадали три человека, им была оказана медицинская помощь. Причины инцидента выясняются.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Самолет Alitalia совершил экстренную посадку на севере Японии
Другие страны 7 августа 06:56
В Астрахани из-за сильного ветра сел самолет
Россия 12 июля 00:00
В Мумбаи самолет совершил экстренную посадку из-за отказа гидросистемы
Другие страны 21 июня 04:44
Азербайджанская музыка звучит в Нью-Йорке (ФОТО)
Культура 20 июня 18:37
Нью-Йорк пригрозил иском против Белого дома из-за миграционной политики
США 20 июня 09:18
В Нью-Йорке не менее 20 пожарных пострадали при тушении нескольких зданий
США 17 июня 08:31
Лента новостей
Глава МИД Ирана: мир устал от односторонних действий США
Политика 00:12
Эрдоган 28-29 сентября совершит официальный визит в Германию
Турция 7 августа 23:10
Пользователи сообщили о проблемах в работе Google
Другие страны 7 августа 23:05
BMW отзывает в Европе 323,7 тыс. автомобилей
Европа 7 августа 22:16
SOCAR-AQS начала бурение очередной скважины на месторождении ‘’Западный Абшерон’’
Энергетика 7 августа 21:48
ГТК: Новые тарифы на таможенное оформление товаров распространяются на деятельность бизнеса в Азербайджане
Бизнес 7 августа 21:23
Истребитель ВВС Испании по ошибке выпустил над Эстонией боевую ракету
Европа 7 августа 21:14
В Колумбии произошло землетрясение
Другие страны 7 августа 21:13
Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA превысили 25 млн тонн
Общество 7 августа 21:08