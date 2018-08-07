Самолет United Airlines экстренно приземлился в Нью-Йорке из-за задымления - СМИ

Самолет авиакомпании United Airlines, направлявшийся из Вашингтона в город Провиденс (штат Род- Айленд), совершил во вторник экстренную посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за задымления на борту. Об этом, как передает ТАСС, сообщил телеканал Pix 11.

По его данным, транспортное средство приземлилось успешно. Все пассажиры эвакуированы.

Незначительно пострадали три человека, им была оказана медицинская помощь. Причины инцидента выясняются.

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