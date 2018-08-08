Абэ и Гутерреш обменялись мнениями по проблеме денуклеаризации КНДР

8 августа 2018 09:31 (UTC+04:00)

Находящийся с визитом в Японии генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и японский премьер-министр Синдзо Абэ обсудили проблему денуклеаризации Северной Кореи и пришли к единому мнению о необходимости продолжения санкций, основанных на резолюциях Совета безопасности ООН, до тех пор, пока Пхеньян не предпримет конкретных шагов для денуклеаризации, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.

На совместной пресс-конференции генеральный секретарь ООН заявил о том, что "проблема денуклеаризации Северной Кореи является центральной". Он также отметил, что "поддерживает переговоры США и Северной Кореи".

"Благодаря полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации, Северная Корея может стать нормальным членом международного сообщества", — приводит слова Гутерреша агентство Киодо.

В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ подчеркнул, что его страна "намерена в тесном сотрудничестве с ООН продвигаться к решению проблемы насильно удерживаемых японских граждан, ядерной и ракетной проблем".

Антониу Гутерреш приехал в Японию для того, чтобы принять участие в траурных мероприятиях, посвященных атомной бомбардировке Нагасаки. Премьер-министр Японии Абэ приветствовал это решение, так как генеральный секретарь ООН впервые примет участие в мероприятиях в Нагасаки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Новые санкции США против Ирана не будут касаться проекта «Южный газовый коридор»
Энергетика 09:35
Путин предложил Трампу договориться о контроле за вооружениями
Россия 09:29
Глава Пентагона считает, что не только РФ могла вмешиваться в американские выборы
Россия 02:29
Глава МИД Ирана: мир устал от односторонних действий США
Политика 00:12
США будут наращивать антииранские санкции
США 7 августа 21:03
В Швеции заявили о сложностях в продолжении работы с Ираном из-за санкций
Европа 7 августа 20:03
Лента новостей
Беларусь и Палестина углубят взаимодействие на международной арене
Беларусь 09:44
ВС Армении нарушили режим прекращения огня около 90 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:40
Товарооборот России и Китая за семь месяцев вырос
Россия 09:38
Новые санкции США против Ирана не будут касаться проекта «Южный газовый коридор»
Энергетика 09:35
Жители Узбекистана ощутили подземные толчки
Узбекистан 09:32
Путин предложил Трампу договориться о контроле за вооружениями
Россия 09:29
Узбекистан и Кыргызстан обсудили делимитацию границы
Узбекистан 09:05
Десятки жителей Бишкека организовали пикет у мэрии
Кыргызстан 08:58
В Apple заявили, что iPhone не записывает речь пользователей без их ведома
Другие страны 08:35