Абэ и Гутерреш обменялись мнениями по проблеме денуклеаризации КНДР

Находящийся с визитом в Японии генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и японский премьер-министр Синдзо Абэ обсудили проблему денуклеаризации Северной Кореи и пришли к единому мнению о необходимости продолжения санкций, основанных на резолюциях Совета безопасности ООН, до тех пор, пока Пхеньян не предпримет конкретных шагов для денуклеаризации, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.

На совместной пресс-конференции генеральный секретарь ООН заявил о том, что "проблема денуклеаризации Северной Кореи является центральной". Он также отметил, что "поддерживает переговоры США и Северной Кореи".

"Благодаря полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации, Северная Корея может стать нормальным членом международного сообщества", — приводит слова Гутерреша агентство Киодо.

В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ подчеркнул, что его страна "намерена в тесном сотрудничестве с ООН продвигаться к решению проблемы насильно удерживаемых японских граждан, ядерной и ракетной проблем".

Антониу Гутерреш приехал в Японию для того, чтобы принять участие в траурных мероприятиях, посвященных атомной бомбардировке Нагасаки. Премьер-министр Японии Абэ приветствовал это решение, так как генеральный секретарь ООН впервые примет участие в мероприятиях в Нагасаки.

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