В Венесуэле двух депутатов лишили парламентской неприкосновенности

9 августа 2018 01:24 (UTC+04:00)

Национальное учредительное собрание Венесуэлы на своем специальном заседании в среду лишило парламентской неприкосновенности оппозиционных депутатов парламента Хулио Борхеса и Хуана Рекесенса, передаёт РИА Новости.

Соответствующее решение было принято после того, как накануне президент Николас Мадуро обвинил Борхеса и Рекесенса в причастности к покушению с использованием дронов. Сам Борхес в ответ на обвинения назвал происходящее фарсом. Он также обвинил власти в похищении депутата Рекесенса, несмотря на имевшийся у него парламентский иммунитет.

Как сообщается, за снятие иммунитета с Борхеса и Рекесенса проголосовали все члены учредительного собрания, состоящего исключительно из сторонников Мадуро и обладающего сейчас всей полнотой законодательной власти вместо фактически отстраненного от участия в политической жизни страны парламента, контролируемого оппозицией.

Напомним, что 4 августа в Каракасе была совершена попытка покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро с использованием беспилотников со взрывчаткой. Дроны были выведены из строя. Семь сотрудников силовых структур получили ранения, Мадуро и члены высшего руководства страны, находившиеся рядом с ним, не пострадали.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Турции провел переговоры с Мадуро
Турция 7 августа 02:05
Власти Венесуэлы установили исполнителей и соучастников покушения на Мадуро
Другие страны 6 августа 21:30
Венесуэла заявила об ответственности Колумбии за новую агрессию
Другие страны 6 августа 19:49
Для покушения на Мадуро использовали два дрона с 1 кг взрывчатки на каждом - МВД
Другие страны 5 августа 23:24
Венесуэльская группировка взяла на себя ответственность за покушение на Мадуро
Другие страны 5 августа 05:25
В Каракасе совершено неудачное покушение на Мадуро
Другие страны 5 августа 03:33
Лента новостей
В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Нагасаки
Другие страны 01:31
Киноакадемия США ввела новую номинацию на премию "Оскар"
Культура 00:56
Бывший комик выдвинулся на пост премьера Словении
Европа 8 августа 23:50
В МИД РФ рассказали об особом правовом статусе Каспия
Политика 8 августа 23:34
Граждане Македонии поддержат договор о переименовании страны
Европа 8 августа 22:24
Суд в Мексике официально подтвердил победу Обрадора на выборах
Другие страны 8 августа 21:39
Премьер Госсовета Китая призвал реформировать ООН и ВТО
Китай 8 августа 20:55
В Колумбии в день инаугурации президента взорвали полицейских
Другие страны 8 августа 20:47
В Армении задержали брата экс-премьера
Армения 8 августа 20:42