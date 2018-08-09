В Японии четыре человека пострадали из-за тайфуна

9 августа 2018 04:56 (UTC+04:00)

Четыре человека в трех префектурах Японии пострадали из-за тайфуна Шаньшань, которому в Японии был присвоен порядковый номер 13, передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Так в префектуре Ибараки пожилая женщина была сбита с ног порывом ветра и была госпитализирована с переломом конечности. Еще два человека пострадали в префектуре Тиба, один – в префектуре Канагава.

В ночь со среды на четверг тайфун прошел над столичным регионом и восточным побережьем основного японского острова Хонсю и двинулся на север и северо-восток. Приближение тайфуна сопровождалось шквалистым ветром и ливнями. В настоящее время в районе столичного региона отменены 104 авиарейса, по-прежнему не в полную силу работает наземный общественный транспорт.

В центре тайфуна давление составляет 975 гектопаскалей, сила ветра – до 35 метров в секунду, при порывах – до 50 метров в секунду.

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