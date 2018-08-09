У индонезийского острова Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,1

9 августа 2018 12:20 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в районе индонезийского острова Ломбок, где 5 августа стихия унесла жизни от 100 до нескольких сотен человек, передает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)

Землетрясение было зафиксировано в 05.25 по времени UTC (08.25 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 10 километрах к югу от города Матарам, расположенного на острове Ломбок. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

В воскресенье к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 и последующими афтершоками магнитудой 5,4 и 4,3.

Как сообщило местное агентство Антара, жертвами землетрясения в воскресенье стали 347 человек. При этом представитель национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо сообщал о 131 погибшем.

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