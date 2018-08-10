Число подозреваемых в покушении на Мадуро увеличилось до 25 человек

10 августа 2018 01:28 (UTC+04:00)

Общее число подозреваемых в покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро увеличилось до 25 человек, восемь из которых задержаны, сообщил в четверг глава МВД Нестор Ревероль, передает РИА Новости.

Ранее власти сообщали о 19 подозреваемых.

"Сообщаем стране о прогрессе в расследовании неудавшегося убийства президента Николаса Мадуро, совершенного 4 августа. За этот террористический акт расследование ведется против 25 человек", — написал Ревероль в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, в минувшую субботу во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, были направлены несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. МИД Колумбии отверг причастность к инциденту. Венесуэла уже попросила США и Колумбию об экстрадиции подозреваемых, находящихся на территории этих стран.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Эквадоре ввели режим ЧП из-за притока беженцев из Венесуэлы
В мире 9 августа 07:14
Венесуэльских депутатов хотят лишить неприкосновенности
Другие страны 8 августа 06:33
В Каракасе проходит марш в поддержку Мадуро
Другие страны 7 августа 05:45
Один военный погиб в результате разрыва мины на границе Венесуэлы и Колумбии
Другие страны 7 августа 04:47
Президент Турции провел переговоры с Мадуро
Турция 7 августа 02:05
Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 10600%
Другие страны 6 августа 22:16
Лента новостей
В Австралии на пляже нашли зубы гигантской мега-акулы
В мире 00:46
Совместный инвестфонд Китая и ЕС привлек 600 млн. евро
Китай 00:34
Во Франции около 1600 человек эвакуировали из-за дождей
Европа 00:25
Рамиль Гулиев завоевал золото в беге на 200 метров на чемпионате Европы
Спорт 00:03
Более 20 человек пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Турции
Турция 9 августа 23:55
В Греции число жертв пожара выросло до 93 человек
Европа 9 августа 23:31
В стамбульском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета
Турция 9 августа 23:16
Китайский грузовой пароход впервые отправится в Европу через Северный полюс
Китай 9 августа 23:12
Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до десяти человек
США 9 августа 22:49