В тайных захоронениях в Мексике нашли тела 17 человек

10 августа 2018 04:13 (UTC+04:00)

Тела в общей сложности 17 человек найдены в двух захоронениях в мексиканском штате Халиско, передает РИА Новости со ссылкой на портал Aristegui Noticias.

Оба захоронения выявили в районе города Гвадалахара. В первом случае 10 тел найдены на территории дома с земельным участком в пределах города. Из ямы достали останки девяти мужчин и одной женщины. Местные жители рассказали, что дом, у которого были закопаны убитые, известен как место продажи наркотиков.

Во втором случае в муниципалитете Тлахомулько полиция нашла на заднем дворе захоронение с семью трупами после того, как еще трое убитых были обнаружены в доме.

Подобные страшные находки нередки в Мексике, тайные захоронения власти обнаруживали в штатах Герреро, Веракрус, Морелос. Обычно так преступники прячут тела убитых в войнах наркомафии. В штате Халиско свирепствует картель "Халиско — Новое поколение", считающийся одним из самых жестоких в стране.

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