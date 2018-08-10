В Венесуэле выдали семь ордеров на арест причастных к покушению на Мадуро

10 августа 2018 04:43 (UTC+04:00)

Еще семь ордеров на арест выданы в Венесуэле в отношении подозреваемых в причастности к покушению на президента Николаса Мадуро, сообщил в четверг глава МВД Нестор Ревероль, передает РИА Новости.

"Эти люди также вовлечены в финансирование, оплату отелей, питания и пребывания террористов здесь, в Каракасе", – приводит агентство AVN заявление Ревероля.

Министр сообщил, что уже задержаны 10 подозреваемых, еще в отношении 11 человек уже либо действовали ордера на арест, либо в другие страны сделаны запросы на экстрадицию. В их число входит депутат парламента Хулио Борхес, лишенный ранее парламентской неприкосновенности и находящийся в Колумбии.

По словам министра, розыскные мероприятия идут по всей территории страны. Всего на причастность к покушению расследование ведется в отношении 25 человек.

Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, в минувшую субботу во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, были направлены два беспилотника с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и уже бывшего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. МИД Колумбии отверг причастность к инциденту. Венесуэла уже попросила США и Колумбию об экстрадиции подозреваемых, находящихся на территории этих стран.

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