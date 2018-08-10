Число задержанных по делу о покушении на Мадуро выросло до 10 человек

10 августа 2018 06:21 (UTC+04:00)

Венесуэльские власти к настоящему времени задержали 10 человек по подозрению в покушении на президента страны Николаса Мадуро 4 августа. Об этом, как передает ТАСС, заявил в четверг министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Боливарианской Республики Нестор Ревероль, сообщило Венесуэльское агентство новостей.

Ранее глава МВД указал, что число подозреваемых выросло до 25 человек. В четверг министр иностранных дел Хорхе Арреаса рассказал, что Венесуэла официально запросила у Колумбии выдачу пятерых человек, предположительно, имеющих отношение к совершению покушения. В их числе оказались депутат венесуэльского парламента от оппозиции Хулио Борхес, а также полковник в отставке Освальдо Паломо.

Попытка убить президента страны с использованием беспилотников произошла во время его выступления в Каракасе 4 августа. Мадуро и члены высшего руководства страны остались невредимы.

Депутатов Борхеса и Хуана Рекесенса упомянул один из задержанных по делу о покушении на Мадуро. Видеозапись его заявления была обнародована вечером 7 августа. Практически одновременно Рекесенс был задержан сотрудниками Боливарианской службы национальной разведки.

Верховный суд 8 августа выдал санкцию на заочный арест Борхеса и продлил содержание под стражей Рекесенса. Позднее в тот же день Конституционная ассамблея, где нет ни одного представителя оппозиции, отозвала депутатскую неприкосновенность у этих парламентариев.

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