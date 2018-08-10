КНДР предупредила США, что санкции повлияют на денуклеаризацию

Пхеньян предупредил Вашингтон, что возможное расширение американских санкций в отношении КНДР и заявления США о том, что нужно усилить санкционное давление на страну, могут повлиять на процесс денуклеаризации Корейского полуострова, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Официальный представитель МИД Северной Кореи в четверг заявил, что "США пытаются выдумать предлог для усиления санкций против КНДР" и "на международных встречах призывают к сотрудничеству по вопросу усиления санкций и давления" против страны.

"До тех пор, пока США отказываются сохранять внешние приличия по отношению к своему партнеру, с которым ведут диалог, и цепляться за старый сценарий, который применяли предыдущие администрации и впоследствии потерпели неудачу, невозможно ожидать прогресса в имплементации совместного заявления КНДР и США, включая вопрос денуклеаризации", - заявил представитель МИД КНДР.

При этом он подчеркнул, что КНДР по-прежнему готовы "поддерживать намерение лидеров США и КНДР устанавливать доверие и добросовестно пошагово выполнять соглашение", заключенное в Сингапуре.

Ранее глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо на полях министерских мероприятий АСЕАН в Сингапуре осудил решение США призвать страны АСЕАН продолжать давление на КНДР. По его словам, США "выражают своим поведением намерение повернуть назад даже в вопросе заключения декларации о прекращении войны, которая является первым шагом к гарантии мира на Корейском полуострове".

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