КНДР предупредила США, что санкции повлияют на денуклеаризацию

10 августа 2018 11:23 (UTC+04:00)

Пхеньян предупредил Вашингтон, что возможное расширение американских санкций в отношении КНДР и заявления США о том, что нужно усилить санкционное давление на страну, могут повлиять на процесс денуклеаризации Корейского полуострова, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Официальный представитель МИД Северной Кореи в четверг заявил, что "США пытаются выдумать предлог для усиления санкций против КНДР" и "на международных встречах призывают к сотрудничеству по вопросу усиления санкций и давления" против страны.

"До тех пор, пока США отказываются сохранять внешние приличия по отношению к своему партнеру, с которым ведут диалог, и цепляться за старый сценарий, который применяли предыдущие администрации и впоследствии потерпели неудачу, невозможно ожидать прогресса в имплементации совместного заявления КНДР и США, включая вопрос денуклеаризации", - заявил представитель МИД КНДР.

При этом он подчеркнул, что КНДР по-прежнему готовы "поддерживать намерение лидеров США и КНДР устанавливать доверие и добросовестно пошагово выполнять соглашение", заключенное в Сингапуре.

Ранее глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо на полях министерских мероприятий АСЕАН в Сингапуре осудил решение США призвать страны АСЕАН продолжать давление на КНДР. По его словам, США "выражают своим поведением намерение повернуть назад даже в вопросе заключения декларации о прекращении войны, которая является первым шагом к гарантии мира на Корейском полуострове".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Власти Теннесси впервые за девять лет привели в исполнение смертную казнь
США 07:03
Госдеп: Вашингтон и Пхеньян поддерживают контакт практически ежедневно
США 03:49
Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до десяти человек
США 9 августа 22:49
Ирак откажется от доллара в торговле с Ираном из-за санкций
Арабские страны 9 августа 20:01
Nike не планирует налаживать производство в Узбекистане? (Эксклюзив)
Бизнес 9 августа 19:40
Денуклеаризация невозможна, если США будут следовать старым сценариям
Другие страны 9 августа 18:23
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Таджикистан и Азербайджан традиционно поддерживают друг друга в международных организациях, и эта поддержка очень важна для наших стран
Политика 12:17
ИКАО одобрило план по совершенствованию авиационной безопасности в Казахстане
Казахстан 12:12
В Баку завершился "Кубок моря-2018"
Общество 12:09
Курс биткоина начал расти после падения
Бизнес 12:05
Строительные работы должны начинаться только после получения всех необходимых разрешений - госкомитет Азербайджана
Общество 12:01
НПЗ в Туркменистане объявляет тендер
Тендеры 11:48
Президенты Азербайджана и Таджикистана выступили с заявлениями для прессы (ФОТО)
Политика 11:35
В Баку подписаны азербайджано-таджикистанские документы (ФОТО)
Политика 11:32
Азербайджанская нефть 9 августа незначительно подорожала
Энергетика 11:21