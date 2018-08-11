В Японии в результате падения спасательного вертолета погибли четыре человека

11 августа 2018 04:54 (UTC+04:00)

Число жертв падения в пятницу спасательного вертолета в центральной японской префектуре Гумма увеличилось до четырех человек. Как передаёт ТАСС об этом сообщили в субботу власти префектуры.

Ранее сообщалось о двух погибших.

Как отмечает телеканал NHK, к настоящему моменту найдены все девять членов экипажа, однако о состоянии еще пятерых из них не сообщается. Смерть в Японии могут констатировать только медицинские специалисты.

Связь с бортом была потерянав пятницу в районе активного вулкана Кусацу-Сиранэ. В течение дня спасателям удалось обнаружить вертолет, который упална заросший лесом горный склон. Предположительно из-за столкновения с деревьями у него оторвало главный винт, а корпус развалился на несколько частей.

Поисково-спасательная операция осложняется плохими погодными условиями. Бортовые самописцы до сих пор не обнаружены.

Экипаж выполнял тренировочный полет и должен был с воздуха осмотреть состояние горных троп на границе префектур Гумма и Нагано.

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