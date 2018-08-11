В Египте предотвратили атаку террориста на христианский храм

11 августа 2018 18:23 (UTC+04:00)

Силы безопасности Египта предотвратили попытку теракта рядом с церковью в пригороде Каира. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в субботу издание Al Youm Al Sabea.

По ее данным, смертник планировал атаку на прихожан христианского храма Девы Марии в районе Мустарад на окраине египетской столицы. Злоумышленник устроил взрыв раньше времени, чтобы избежать задержания.

По информации силовых структур, теракт готовился осуществить молодой человек в возрасте около 20 лет, на поясе у него была закреплена взрывчатка. Как передает информационное агентство MENA, "усиленные меры безопасности на площади перед храмом спугнули террориста, и он привел в действие бомбу в 250 метрах от церкви". В результате никто не пострадал, смертник погиб на месте.

В эти дни христиане готовятся к Успению Пресвятой Богородицы, которое отмечается 15 августа. Вокруг египетских церквей введены дополнительные меры безопасности.

В апреле 2017 года в праздник Вербного воскресенья в египетских городах Танта и Александрия были совершены теракты в христианских храмах. Тогда погибли 45 человек, свыше 120 пострадали. После этого в стране был введен режим чрезвычайного положения, который действует до сих пор. Все церкви и другие места отправления религиозных культов взяты под усиленную охрану полиции.

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