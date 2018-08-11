В Мексике пассажиров самолета Aeromexico эвакуировали после сигнала о пожаре

Срабатывание сигнала о пожаре на борту привело к эвакуации пассажиров самолета компании Aeromexico в международном аэропорту столицы Мексики. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в субботу на своем сайте газета Milenio, опубликовав видеозапись случившегося.

Порядка 65 человек экстренно покинули самолет по надувным аварийным трапам, когда он находился рядом со вторым терминалом воздушной гавани. Лайнер должен был выполнить рейс в курортный город Пуэрто-Вальярта в штате Халиско.

Сведений о пострадавших обнародовано не было. Самолет остался цел. Aeromexico пока не прокомментировала случившееся.

В штате Дуранго 31 июля разбился и сгорел самолет Aeromexico. На борту лайнера Embraer 190 были 103 человека: 99 пассажиров и четыре члена экипажа. Из них 98 пострадали, никто не погиб.

Самолет выполнял рейс из города Дуранго в Мехико и упал сразу после взлета. Согласно предварительной версии случившегося, причиной ЧП могли стать сложные погодные условия. Бортовые самописцы лайнера были найдены 1 августа.

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