Канадская полиция предъявила обвинения предполагаемому стрелку

Полиция Канады предъявила обвинения мужчине, задержанному в связи со стрельбой в городе Фредериктон, в результате которой погибли четыре человека, сообщается в заявлении правоохранителей, передает РИА Новости.

Как отмечается в документе, 48-летнему жителю Фредериктона были предъявлены обвинения в убийстве при особо отягощающих обстоятельствах, произошедшем накануне.

"Мэтью Винсенту Рэймонду предъявлены обвинения в связи со смертью двух офицеров полиции Фредериктона и двух жителей города", — сообщили полицейские.

Обвиняемый останется под стражей вплоть до заседания суда, намеченного на 27 августа. Расследование продолжается. Мотивы мужчины названы не были.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.