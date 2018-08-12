Канадская полиция предъявила обвинения предполагаемому стрелку

12 августа 2018 00:39 (UTC+04:00)

Полиция Канады предъявила обвинения мужчине, задержанному в связи со стрельбой в городе Фредериктон, в результате которой погибли четыре человека, сообщается в заявлении правоохранителей, передает РИА Новости.

Как отмечается в документе, 48-летнему жителю Фредериктона были предъявлены обвинения в убийстве при особо отягощающих обстоятельствах, произошедшем накануне.

"Мэтью Винсенту Рэймонду предъявлены обвинения в связи со смертью двух офицеров полиции Фредериктона и двух жителей города", — сообщили полицейские.

Обвиняемый останется под стражей вплоть до заседания суда, намеченного на 27 августа. Расследование продолжается. Мотивы мужчины названы не были.

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