В Венесуэле идентифицировали 23 человек, причастных к покушению на Мадуро

Через неделю после покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро власти идентифицировали 23 человек, которые предположительно были вовлечены в это преступление, сообщил в субботу на пресс-конференции министр внутренних дел страны Нестор Ревероль, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 25 подозреваемых.

По словам Ревероля, из 23 человек задержаны 10, в отношении остальных 13 выданы ордера на арест. Среди задержанных – депутат Национальной ассамблеи Хуан Рекесенс, которого Ревероль назвал "бывшим", хотя оппозиционный парламент не снимал с него полномочий. В то же время параллельный законодательный орган — Национальное учредительное собрание — снял с Рекесенса депутатскую неприкосновенность, однако только через сутки после его фактического задержания.

Среди тех, против кого выписан ордер на арест, еще один депутат Хулио Борхес, находящийся сейчас в Колумбии. Венесуэла уже попросила о его экстрадиции, однако глава колумбийского МИД Карлос Ольмес Трухильо в пятницу сообщил, что пока такого запроса не поступало.

Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, в минувшую субботу во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. МИД Колумбии отверг причастность к инциденту.

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