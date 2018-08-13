В Египте задержали причастного к попытке теракта в Каире

13 августа 2018 02:51 (UTC+04:00)

Силы безопасности Египта задержали причастного к попытке нападения на церковь в Каире, передает РИА Новости со ссылкой на сайт египетской газеты "Аль-Ватан".

Накануне полиция Египта предотвратила нападение на церковь на севере Каира, которое планировал смертник. Террорист подорвал себя на значительном расстоянии от церкви Девы Марии в каирском районе Шобра эль-Хейма. Изначально террорист собирался совершить теракт в церкви, но заметил усиленные меры безопасности. При взрыве никто не пострадал. Сам террорист скончался на месте.

Как сообщил "Аль-Ватан" источник в египетских силовых структурах, задержанный сообщник смертника передал ему накануне попытки теракта взрывчатку, а также находился в день нападения в непосредственной близости от церкви.

Источник в органах безопасности также добавил, что в ближайшее время, скорее всего, произойдут и другие задержания причастных к попытке теракта.

После серии нападений на храмы в Египте были усилены меры безопасности у церквей. Как правило, церкви охраняют несколько вооруженных полицейских. Посетители в обязательном порядке проходят через рамку металлоискателя.

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