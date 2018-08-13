В Канаде молнии привели к возникновению нескольких десятков очагов пожаров

13 августа 2018 05:36 (UTC+04:00)

Более 140 новых очагов пожаров появились в канадской провинции Британская Колумбия, причиной возникновения многих из них стали молнии. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает телеканал Global News со ссылкой на главу службы пожарной службы Кевина Скрепника.

Как сообщает телеканал, после воскресной грозы общее число возгораний в провинции достигло порядка 600.

"У нас не было такого числа пожаров многие-многие годы", — сказал Скрепник.

В июле режим чрезвычайной ситуации был введен в некоторых частях провинции Британская Колумбия на западе Канады в связи с лесными пожарами.

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