Южная Корея и КНДР обсуждают время и место проведения очередного саммита

Чиновники Южной Кореи и КНДР в понедельник начали обсуждение даты и места проведения очередного межкорейского саммита. Об этом, как сообщает ТАСС, сообщило агентство Yonhap.

Переговоры проходят в пограничном пункте Пханмунджом. Южнокорейскую делегацию возглавляет министр объединения Чо Мён Гён, КНДР представлена председателем комитета по мирному объединению Ли Сон Воном. Стороны должны определить, где и когда проведут новую встречу президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын, которая станет уже третьей по счету.

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын 27 апреля провели встречу в пограничном пункте Пханмунджом. Это стало первым саммитом руководителей двух стран за последние 10 лет. По итогам переговоров была подписана совместная декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, а также достигли договоренности о продолжении активного диалога на высшем уровне.

Вторая встреча лидеров прошла в Пханмунджоме в мае этого года.

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