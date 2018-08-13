В Колумбии почти 30 тысяч человек эвакуировали из-за наводнений

13 августа 2018 15:13 (UTC+04:00)

По меньшей мере 30 тысяч человек эвакуированы из-за наводнений в муниципалитете Мокоа на юго-западе Колумбии, который был объявлен властями районом национального стихийного бедствия, заявил министр окружающей среды Рикардо Лосано, передает РИА Новости.

"Тридцать тысяч человек эвакуированы, четыре человека госпитализированы", - приводит слова министра радиостанция RCN.

Лосано добавил, что потоки воды разрушили три моста. Также сообщается о разрушении домов, была нарушена система подачи питьевой воды.

"Мы внимательно следим за ситуацией в Мокоа… К счастью, жертв нет, но мы должны следить за ситуацией очень пристально", - заявил президент Колумбии Иван Дуке, видеообращение которого было опубликовано в его микроблоге в Twitter.

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