В Торонто при стрельбе пострадали три человека

13 августа 2018 23:51 (UTC+04:00)

Три человека получили ранения в результате стрельбы недалеко от автозаправочной станции на северо-западе Торонто, как передаёт РИА Новости сообщает полиция канадского города в Twitter.

По данным полиции, стрельба произошла в понедельник утром на перекрестке Джейн-стрит и Уилсон-авеню. Пострадавших доставили в больницу.

Сообщается, что подозреваемый скрылся с места происшествия. Полиция ведет расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в пятницу утром в городе Фредериктон в канадской провинции Нью-Брансуик в результате стрельбы погибли четыре человека.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Канаде молнии привели к возникновению нескольких десятков очагов пожаров
Другие страны 13 августа 05:36
В Канаде пять человек пострадали во время авиашоу
Другие страны 13 августа 02:11
Помпео обсудил с Фриланд дипломатический конфликт Оттавы и Эр-Рияда
США 12 августа 03:32
Канадская полиция предъявила обвинения предполагаемому стрелку
Другие страны 12 августа 00:39
Авиакомпания Saudi Arabian Airlines приостановит полеты в и из Торонто
Арабские страны 7 августа 03:02
Саудовская Аравия отзывает посла из Канады
Другие страны 6 августа 02:38
Лента новостей
В Каракасе проходит марш в поддержку президента Венесуэлы
Другие страны 00:22
Трамп подписал оборонный бюджет США
США 13 августа 23:30
В Мексике семь человек погибли в ДТП
Другие страны 13 августа 22:56
В Хельсинки запустили кампанию по безопасной езде на велосипеде
Европа 13 августа 22:24
Президент Туниса предложил уравнять женщин и мужчин в правах на наследство
Другие страны 13 августа 21:55
Британия выделит сто миллионов фунтов на борьбу с проблемой бездомных
Европа 13 августа 21:01
В Сирию из Ливана за четыре месяца вернулись более 25 тысяч беженцев
Арабские страны 13 августа 20:47
В Азербайджане стали реже жениться
Общество 13 августа 20:44
Диляра Кязымова удивит поклонников новым грандиозным проектом (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 13 августа 20:41