На Кубе начался трехмесячный референдум по конституции

Граждане Кубы с понедельника начали обсуждение проекта новой конституции на референдуме, который продлится до 15 ноября, передаёт РИА Новости.

Порядка 10 миллионов кубинцев имеют право за этот срок внести свои предложения и замечания по проекту основного закона страны. Впервые свое мнение могут высказать и кубинские эмигранты, проживающие за рубежом, — через интернет.

В июле Национальная ассамблея народной власти Кубы одобрила конституционную реформу, предполагающую изменение основного закона страны.

Новая конституция Кубы вводит пост президента, ограничивает срок его пребывания на посту для главы государства десятью годами, а также признает право частной собственности. Также одним из основных принципов деятельности кубинского государства называется строительство социализма. Впервые текст конституции включает запрет на дискриминацию по гендерным признакам.

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