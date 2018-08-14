На Кубе начался трехмесячный референдум по конституции

14 августа 2018 06:39 (UTC+04:00)

Граждане Кубы с понедельника начали обсуждение проекта новой конституции на референдуме, который продлится до 15 ноября, передаёт РИА Новости.

Порядка 10 миллионов кубинцев имеют право за этот срок внести свои предложения и замечания по проекту основного закона страны. Впервые свое мнение могут высказать и кубинские эмигранты, проживающие за рубежом, — через интернет.

В июле Национальная ассамблея народной власти Кубы одобрила конституционную реформу, предполагающую изменение основного закона страны.

Новая конституция Кубы вводит пост президента, ограничивает срок его пребывания на посту для главы государства десятью годами, а также признает право частной собственности. Также одним из основных принципов деятельности кубинского государства называется строительство социализма. Впервые текст конституции включает запрет на дискриминацию по гендерным признакам.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На Кубе началось общественное обсуждение проекта новой конституции
В мире 03:17
Граждане Македонии поддержат договор о переименовании страны
Европа 8 августа 22:24
На Кубе осудили покушение на Мадуро
Другие страны 5 августа 07:26
Сенат Польши отклонил предложение президента о конституционном референдуме
Европа 25 июля 20:32
Парламент Кубы одобрил проект новой конституции страны
Другие страны 22 июля 22:14
Парламент Кубы утвердил новый состав правительства
Другие страны 21 июля 19:13
Лента новостей
Румынский морской порт Констанца открыт для совместных проектов с Бакинским портом (Эксклюзив)
Бизнес 07:05
Советник Трампа и посол Турции в США обсудили двусторонние отношения
США 06:12
В Афганистане при взрыве бомбы погиб американский военный
Другие страны 05:45
Президент Венесуэлы заявил, что страна готова к денежной реформе 20 августа
Другие страны 05:07
США заявили о готовности к диалогу с Ираном, несмотря на заявления Тегерана
США 03:54
На Кубе началось общественное обсуждение проекта новой конституции
В мире 03:17
Генсек ООН приветствует подписание конвенции по Каспию
Политика 02:47
Греческие пожарные рассказали о ситуации на острове Эвбея
Европа 02:24
Лавров встретится с главой МИД Турции
Турция 01:41