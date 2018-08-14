Президент Венесуэлы заявил, что все операции компании PDVSA будут осуществляться в криптовалюте

14 августа 2018 07:46 (UTC+04:00)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник заявил, что с 20 августа все денежные операции государственной нефтяной компании PDVSA будут осуществляться в криптовалюте петро, передаёт ТАСС.

"Все операции PDVSA будут осуществляться в петро, это глобальное изменение всей монетарной системы страны", - сказал Мадуро в эфире государственного телевидения.

Глава Венесуэлы также обратил внимание на необходимость изменения экономики, зависящей от нефти. "Давайте увеличим производство золота и остальных минералов. Давайте увеличим доходы от туризма", - предложил он.

20 августа власти Боливарианской Республики собираются провести деноминацию, убрав с купюр пять нулей, и привязать новую валюту - суверенный боливар - к венесуэльской криптовалюте петро. Стоимость одной ее единицы приравнена к стоимости барреля добываемой в стране нефти.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих венесуэльцев покидать родину. По данным властей Колумбии, только в эту страну за последние полтора года из Боливарианской Республики перебрались более миллиона человек.

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