Вблизи Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,1

14 августа 2018 11:07 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло к северо-востоку от острова Бристол, входящего в Южные Сандвичевы острова в южной части Атлантического океана, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает РИА Новости.

Толчки зафиксированы в 3.29 UTC (6.29 мск) в 126 километрах к северо-востоку от острова Бристол. Очаг землетрясения находится на глубине 35 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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