В Афганистане после нападения талибов на КПП погибли семь полицейских

Семь полицейских убиты, двое ранены при нападении боевиков "Талибана" на контрольно-пропускной пункт в афганской провинции Забуль, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал TOLO News в Twitter.

Как сообщается, талибы атаковали КПП на автомагистрали Кабул - Кандагар во вторник. По данным полиции Забуля, во время атаки были ликвидированы как минимум семь боевиков.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков "Талибана", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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