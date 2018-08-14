Сеул намерен обсудить на саммите в Пхеньяне денуклеаризацию КНДР

14 августа 2018 17:48 (UTC+04:00)

Сеул считает ключевым вопрос денуклеаризации КНДР на сентябрьском саммите в Пхеньяне. Об этом журналистам во вторник заявил председатель комитета по международным делам и национальному объединению Национального собрания Республики Корея Кан Сок Хо, передает ТАСС.

"Действительно, мы планируем провести такую встречу [на высшем уровне]. Ключевой вопрос, который мы будем обсуждать, это процесс денуклеаризации Северной Кореи, потому что именно от этого процесса зависит очень многое, - сказал он. - Помимо этого, мы можем обсудить вопросы, касающиеся контактов между людьми, и экономического сотрудничества, потому что они обеспечивают дальнейшее развитие межкорейских отношений".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на поставку инвентаря
Тендеры 16:50
Южная Корея и КНДР обсуждают время и место проведения очередного саммита
Другие страны 13 августа 08:26
Узбекско-корейское газохимическое предприятие объявило тендер
Тендеры 11 августа 09:37
Корейцы построят в Узбекистане гольф-клубы и гостевые дома
Бизнес 10 августа 12:57
КНДР предупредила США, что санкции повлияют на денуклеаризацию
Другие страны 10 августа 11:23
В столице Узбекистана появится корейский квартал
Бизнес 10 августа 10:30
Лента новостей
В Вануату из-за активизации вулкана эвакуировали десять тысяч человек
Другие страны 17:54
ОАО «Азеришыг» закупает SMART-счетчики
Бизнес 17:45
Джордж Мартин объяснил, почему убивает главных персонажей "Игры престолов"
Интересное 17:45
ЕС выделит еще 500 тысяч евро пострадавшим от землетрясения в Индонезии
В мире 17:42
Минфин Азербайджана объявил тендер на ремонт и привлечение услуг техподдержки
Бизнес 17:38
Макрон: Франция готова оказать Италии любую помощь в связи с крушением виадука близ Генуи
Европа 17:33
В Генуе число жертв при обрушении моста достигло 22 человек (Обновлено)
Европа 17:32
Кредитные союзы Азербайджана в ожидании решения по новым источникам финансирования
Бизнес 17:25
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет тендер на поставку насосно-компрессорных труб
Тендеры 17:14