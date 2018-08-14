Сеул намерен обсудить на саммите в Пхеньяне денуклеаризацию КНДР

Сеул считает ключевым вопрос денуклеаризации КНДР на сентябрьском саммите в Пхеньяне. Об этом журналистам во вторник заявил председатель комитета по международным делам и национальному объединению Национального собрания Республики Корея Кан Сок Хо, передает ТАСС.

"Действительно, мы планируем провести такую встречу [на высшем уровне]. Ключевой вопрос, который мы будем обсуждать, это процесс денуклеаризации Северной Кореи, потому что именно от этого процесса зависит очень многое, - сказал он. - Помимо этого, мы можем обсудить вопросы, касающиеся контактов между людьми, и экономического сотрудничества, потому что они обеспечивают дальнейшее развитие межкорейских отношений".

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