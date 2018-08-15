Талибы напали на военную базу в Афганистане, погибли 45 силовиков

По меньшей мере 45 представителей сил безопасности Афганистана погибли в результате нападения боевиков движения "Талибан" на военную базу в провинции Баглан на северо-востоке страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник, передает РИА Новости.

Нападение на базу было совершено в ночь на среду. По словам источника в полиции, в результате атаки боевиков "погибли 35 военнослужащих и 10 сотрудников местной полиции". В правоохранительных органах подтвердили факт нападения, однако не стали уточнять количество погибших.

Накануне представитель лагеря "Шахин" Мохаммад Ханиф Резае сообщил РИА Новости, что боевики "Талибана" захватили военную базу в провинции Фарьяб на северо-западе страны. По данным местных СМИ, в ходе атаки на базу погибли по меньшей мере 17 военнослужащих армии Афганистана и еще 12 пострадали. Глава местного совета в Фарьябе Сабгатуллах Силаб Муавин заявил, что судьба десятков солдат, находящихся на базе, остается неизвестной.

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