В Кабуле десять человек погибли при взрыве около учебного заведения (Обновлено)

Десять человек погибли, 20 получили ранения в результате взрыва около образовательного учреждения в столице Афганистана, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на источники в силовых структурах, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, девять пострадали в Кабуле.
По данным агентства, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за взрыв.
16:14 (GMT+4) Взрыв произошел в среду около образовательного учреждения на западе столицы Афганистана, один человек погиб и девять пострадали, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на министерство здравоохранения, передает РИА Новости.
По данным агентства Пажвак, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
Пока ни одна организация не взяла на себя ответственности за взрыв.
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