В Кабуле десять человек погибли при взрыве около учебного заведения (Обновлено)

15 августа 2018 16:38 (UTC+04:00)

Десять человек погибли, 20 получили ранения в результате взрыва около образовательного учреждения в столице Афганистана, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на источники в силовых структурах, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, девять пострадали в Кабуле.

По данным агентства, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за взрыв.

16:14 (GMT+4) Взрыв произошел в среду около образовательного учреждения на западе столицы Афганистана, один человек погиб и девять пострадали, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на министерство здравоохранения, передает РИА Новости.

По данным агентства Пажвак, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственности за взрыв.

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