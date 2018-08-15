В канадской провинции из-за пожаров ввели режим ЧП

15 августа 2018 21:22 (UTC+04:00)

Правительство канадской провинции Британская Колумбия ввело режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 14 дней на территории всего региона из-за природных пожаров, сообщается на сайте администрации провинции, передает РИА Новости.

"Режим ЧС действует на всей территории провинции и обеспечивает скоординированное распределение ресурсов на федеральном, провинциальном и местном уровне для защиты граждан, что остается главной задачей правительства провинции", - сообщается в заявлении. По истечения срока режим ЧС может быть продлен.

На 14 августа в провинции зарегистрировано 566 возгораний, стихия затронула около 20 тысяч местных жителей, многим рекомендовано эвакуироваться в более безопасные районы. С возгораниями борются более 3,3 тысячи пожарных. Ранее сообщалось, что в некоторых районах очаги пожаров возникли из-за ударов молний.

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