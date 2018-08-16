Венесуэла передала Перу список подозреваемых в покушении на Мадуро

Венесуэла передала перуанскому посольству в Каракасе список подозреваемых в участии в покушении на президента Николаса Мадуро, которые могут скрываться в Перу, как передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщение в среду глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Два человека, связанных с попыткой покушения на убийство, – это Грегорио Хосе Ягуас Монхес по прозвищу Латино и Йильберт Альберто Эскалона по прозвищу Пастух. Все указывает на то, что они находятся в Перу", — заявил Арреаса на пресс-конференции.

По словам Арреасы, Венесуэла ждет положительного ответа от Лимы на свой запрос об экстрадиции данных лиц.

Ранее президент Мадуро заявил, что некоторые участники покушения на него скрываются в Перу. До этого власти Венесуэлы заявляли только о США и Колумбии как о странах, где якобы находятся организаторы покушения, и просили их выдать подозреваемых.

Всего по делу проходят 23 человека. Из них 10 человек уже задержаны, еще против 13 выданы ордера на арест, однако некоторые из них укрылись за границей.

Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, 4 августа во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

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