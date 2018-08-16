В Кабуле неизвестные напали на центр подготовки афганской армии

Группа неизвестных вооруженных людей напала в четверг на здание центра подготовки Афганской национальной армии в Кабуле, о жертвах и пострадавших пока не сообщается, отмечает телеканал TOLO News со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.

Нападение началось около 10.15 по местному времени (8.45 мск). СМИ сообщают о том, что в районе нападения ведутся столкновения нападавших с властями.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственности за падание.

Накануне в частном образовательном учреждении Кабула произошел взрыв, жертвами которого стали 48 человек, 67 получили ранения. Как отмечают местные СМИ, взрыв произошел внутри здания, когда в заведении проходили занятия.

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