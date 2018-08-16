В Кабуле ликвидировали двух участников нападения на центр подготовки армии

Силы безопасности ликвидировали двух человек, участвовавших в нападении на центр подготовки Афганской национальной армии в Кабуле, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.

Как заявил представитель полиции Кабула Хашмат Станекзай, сейчас силовики проводят операцию по "зачистке" здания.

Ранее сообщалось, что в четверг утром группа неизвестных вооруженных людей напала на здание центра подготовки Афганской национальной армии в Кабуле. По данным полиции, перестрелка продолжалась более двух часов, очевидцы сообщали о взрыве, о жертвах и пострадавших данных не поступало. Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение.

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