Самолет авиакомпании Xiamen Airlines совершил жесткую посадку в Маниле

Самолет Boeing-737-800 китайской авиакомпании Xiamen Airlines, выполнявший рейс Сямэнь - Манила, совершил жесткую посадку в аэропорту филиппинской столицы. Об этом, как сообщает ТАСС, в четверг сообщил информационный портал Airlive

По его данным, самолет на протяжении часа кружил над Манилой. После приземления он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

В результате жесткой посадки от левого крыла самолета отвалился двигатель. Как сообщает Airlive, в настоящий момент проводится экстренная эвакуация пассажиров.

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