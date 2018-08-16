В районе японского острова Иводзима произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в районе японского острова Ио (также известного как Иводзима) в Тихом океане, передает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 263 километрах юго-восточнее острова, их очаг залегал на глубине 1,8 километров.

На Ио отсутствует постоянное население, но функционирует авиабаза Морских сил самообороны Японии. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

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