В столице Мексики два человека погибли при попытке спасти ребенка из потока

Мощные ливни, обрушившиеся на столицу Мексики, стали причиной гибели двух человек, которые пытались спасти из дождевого потока ребенка, передает РИА Новости со ссылкой на портал Universal.

Погибшая женщина была матерью 10-летнего мальчика, и ливневый поток начал уносить их по одной из улиц муниципалитета Чималуакан пригорода Мехико. Женщина безуспешно пыталась вытащить девочку, когда ей на помощь пришел посторонний мужчина. В итоге он был тоже унесен потоком и погиб, как и мать ребенка, который был спасен.

Кроме того, по данным национальной комиссии по водным ресурсам, ливни повредили примерно 135 домов в двух районах Мехико.

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