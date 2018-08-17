В столице Мексики два человека погибли при попытке спасти ребенка из потока

17 августа 2018 00:26 (UTC+04:00)

Мощные ливни, обрушившиеся на столицу Мексики, стали причиной гибели двух человек, которые пытались спасти из дождевого потока ребенка, передает РИА Новости со ссылкой на портал Universal.

Погибшая женщина была матерью 10-летнего мальчика, и ливневый поток начал уносить их по одной из улиц муниципалитета Чималуакан пригорода Мехико. Женщина безуспешно пыталась вытащить девочку, когда ей на помощь пришел посторонний мужчина. В итоге он был тоже унесен потоком и погиб, как и мать ребенка, который был спасен.

Кроме того, по данным национальной комиссии по водным ресурсам, ливни повредили примерно 135 домов в двух районах Мехико.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Мексике задержали около 50 членов могущественного наркокартеля
Другие страны 16 августа 19:56
В Мексике поймали одного из самых разыскиваемых преступников
Другие страны 16 августа 06:47
В Мексике похитили избранного депутата парламента
Другие страны 15 августа 05:03
Избранный президент Мексики отменит медстраховку чиновникам
Другие страны 14 августа 08:11
В Мексике убили командира элитной полицейской части
В мире 14 августа 01:23
В Мексике семь человек погибли в ДТП
Другие страны 13 августа 22:56
Лента новостей
Пять человек погибли в результате ДТП с участием автобуса в Турции
Турция 00:49
За первые семь месяцев товарооборот Китая со странами-участниками «Пояса и пути» вырос на 11,3%
Китай 00:09
В районе японского острова Иводзима произошло землетрясение
Другие страны 16 августа 23:55
Самолет авиакомпании Xiamen Airlines совершил жесткую посадку в Маниле
Другие страны 16 августа 23:43
В Китае мост с туристами обрушился из-за селфи
Китай 16 августа 23:30
Госдеп пригрозил тем, кто не присоединится к санкциям против Ирана
США 16 августа 23:26
Кризис в турецко-американских отношениях можно легко преодолеть - глава МИД Турции
Турция 16 августа 23:24
США назначили спецпредставителя по Ирану
США 16 августа 23:15
Помпео создал "группу действий" по Ирану
США 16 августа 22:56