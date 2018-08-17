Сразу четыре самолета экстренно приземлились в Южной Америке из-за угрозы взрыва

17 августа 2018 03:55 (UTC+04:00)

По меньшей мере четыре самолета совершили в четверг экстренную посадку в Чили, Аргентине и Перу из-за сообщений о якобы находящихся на борту бомбах. Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей чилийской авиации.

По данным чилийского телеканала 24 Oras, который ссылается на местную полицию, во всех случаях тревога оказалась ложной.

Ранее министерство транспорта и коммуникаций Перу сообщило, что самолет авиакомпании Latam совершил экстренную посадку в перуанском городе Писко из-за угрозы бомбы на борту. По данным ведомства, воздушное судно, на борту которого находились 83 пассажира, выполняло рейс из Лимы в Сантьяго-де-Чили. Никто из пассажиров не пострадал, они были эвакуированы.

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