В Тихом океане недалеко от Мексики сформировался ураган "Лэйн"

Ураган "Лэйн" сформировался в Тихом океане, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC), передает РИА Новости.

По данным метеорологов, сейчас "Лэйн" находится на расстоянии примерно 2,5 тысячи километров от мексиканского штата Нижняя Калифорния и продвигается на запад и северо-запад со скоростью 24 километра в час. Максимальная устойчивая скорость ветра составляет 120 километров в час.

Метеорологи отмечают, что в следующие 36 — 48 часов ожидается усиление урагана. В субботу "Лэйн" может стать одним из сильнейших ураганов за год.

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