в Австралии разбился пожарный вертолет

17 августа 2018 11:11 (UTC+04:00)

Пожарный вертолет разбился на южном побережье австралийского штата Новый Южный Уэльс, пилот погиб. Об этом сообщил телеканал 9news со ссылкой на службу скорой помощи штата, передает ТАСС.

"Пожарная служба штата может подтвердить серьезный инцидент с участием одного из своих вертолетов для борьбы с лесными пожарами, работавшим над тушением кустарниковых пожаров в районе Шоалхейвена", - говорится в заявлении службы.

По данным телеканала, пилот был единственным человеком на борту. Крушение, по предварительным данным, произошло после того, как вертолет задел дерево. Об инциденте стало известно в 14:15 по местному времени (7:15 мск).

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