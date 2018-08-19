На индонезийском острове Ломбок землетрясение магнитудой 6,3

19 августа 2018 09:21 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на густонаселенном индонезийском острове Ломбок, передает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Толчки были зафиксированы на северном побережье острова в 12.10 по местному времени. Очаг землетрясения находится на глубине восьми километров.

Пятого августа к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 и с последующими афтершоками магнитудой 5,4 и 4,3. Его жертвами, по последним данным, стали 436 человек.

Позднее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в районе острова Ломбок произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр подземных толчков располагался в 10 километрах к югу от города Матарам, расположенного на острове Ломбок. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

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