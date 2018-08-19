В Японии появится общенациональное приложение для вызова полиции

19 августа 2018 17:02 (UTC+04:00)

Главное полицейское управление Японии разрабатывает специальное приложение для мобильный устройств, при помощи которого всего одним прикосновением к экрану гаджета можно будет вызвать наряд полиции, передаёт ТАСС.

В первую очередь приложение будет рассчитано на те экстренные ситуации, когда человек не имеет возможности набрать номер телефона полиции или вербальная попытка связи может привести к обострению ситуации.

Ожидается, что общенациональное приложение появится уже в 2019 году. Ожидается, что у него будет два режима - мгновенный вызов наряда полиции по месту жительства, указанному при регистрации в приложении или месту, зафиксированному GPS, а также возможность связаться с полицейским диспетчером через текстовый чат, если необходимо сообщить дополнительные данные. Возможно даже отправить полиции фотографию места, где находится человек, если по каким-то причинам функция GPS на его телефоне не работает, а сам пострадавший не может определить свое местоположение.

Похожее приложение уже используется главным полицейским управлением Токио, и ожидается, что по всей стране оно появится в будущем году. Японские правоохранители рассчитывают, что это в значительной степени поможет, в частности, борьбе с бытовым и домашним насилием - зачастую его жертвы не могут вызвать полицию в ходе инцидента, потому что находятся в одном пространстве с нарушителями правопорядка.

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