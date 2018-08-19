На востоке Афганистана прогремел взрыв

Взрыв прогремел в городе Джелалабад на востоке Афганистана, передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Как сообщает телеканал TOLOnews, атаку в медресе совершил террорист-смертник.

По данным телеканала, на момент взрыва в учебном заведении никого не было. Прибывшие на место происшествия сотрудники сил безопасности в ходе спецоперации задержали еще четырех боевиков вблизи медресе.

Информации о жертвах и пострадавших среди мирного населения не поступало. Ни одна из действующих на территории страны террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за инцидент.

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