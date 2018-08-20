Более 350 человек погибли в результате наводнения в Индии

Самое сильное за последние сто лет наводнение произошло в индийском штате Керала, передает Интерфакс со ссылкой на The Guardian. Период муссонов начался в Индии 29 мая, с этого момента жертвами стихии стали 357 человек.

По прогнозам синоптиков, сильные дожди будут идти в регионе еще как минимум два дня.

Только за последние 11 дней погибли 220 человек.

По данным властей, ущерба уже приближается к $3 млрд. Размыты дороги и мосты, более 680 тысяч человек вынуждены покинуть дома. Десятки тысяч остались в своих жилищах, но они отрезаны от спасателей и не имеют стабильного доступа к продуктам, чистой воде и медикаментам.

Сильные дожди в период муссонов традиционны для штата Керала, еще несколько недель назад власти заявляли, что ситуация под контролем. Однако ливни оказались более чем 2,5 раза сильнее обычного.

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